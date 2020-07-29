Большинство студентов СПбГУ переведут на смешанный формат обучения

В СПбГУ решили, в каком формате будут обучаться студенты с 8 ноября. Большинство из них перейдут на смешанный формат.
Онлайн будут учиться студенты Института философии, Факультета свободных искусств и наук, Экономического факультета, Факультета социологии, Факультета стоматологии и медицинских технологий, Филологического факультета.
Учащиеся Института истории, Факультета свободных искусств и наук, Института наук о Земле будут на дистанционке до 13-го ноября, после чего перейдут к смешанному формату.
С приказом можно ознакомиться на сайте факультета.
Отметим, что часть студентов сейчас проводит перепись населения. Каждый переписчик в среднем должен собрать данные о 550 гражданах.
Фото: Piter.TV
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