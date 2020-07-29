Большинство студентов СПбГУ переведут на смешанный формат обучения

Полностью к офлайн занятиям никто не вернется.

В СПбГУ решили, в каком формате будут обучаться студенты с 8 ноября. Большинство из них перейдут на смешанный формат.

Онлайн будут учиться студенты Института философии, Факультета свободных искусств и наук, Экономического факультета, Факультета социологии, Факультета стоматологии и медицинских технологий, Филологического факультета.

Учащиеся Института истории, Факультета свободных искусств и наук, Института наук о Земле будут на дистанционке до 13-го ноября, после чего перейдут к смешанному формату.

С приказом можно ознакомиться на сайте факультета.

Отметим, что часть студентов сейчас проводит перепись населения. Каждый переписчик в среднем должен собрать данные о 550 гражданах.

Фото: Piter.TV