В Петербурге перепись населения прошли 3,5 человек

До окончания переписи осталось 11 дней.

Перепись населения в Петербурге прошли уже около 3,5 млн человек. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

У граждан есть три способа пройти перепись: пообщаться с переписчиком, прийти на переписной участок, пройти опрос на Госуслугах онлайн.

Данные помогают собирать 12 тыс. переписчиков, большинство из них студенты. Каждый переписчик в среднем должен обойти 550 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил важность переписи.

Мы должны точнее знать, где и сколько нужно построить детских садов, школ, медицинских учреждений, транспортных объектов. Данные переписи будут учитываться для дальнейшего сбалансированного развития рынка труда, жилищного строительства, планирования бюджета и многих других сфер жизни города. Александр Беглов.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и должна завершиться 14 ноября. Она проводится не реже одного раза в десять лет.

Фото: Piter.TV