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В Петербурге перепись населения прошли 3,5 человек
Сегодня, 17:32
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В Петербурге перепись населения прошли 3,5 человек

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До окончания переписи осталось 11 дней.

Перепись населения в Петербурге прошли уже около 3,5 млн человек. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

У граждан есть три способа пройти перепись: пообщаться с переписчиком, прийти на переписной участок, пройти опрос на Госуслугах онлайн.

Данные помогают собирать 12 тыс. переписчиков, большинство из них студенты. Каждый переписчик в среднем должен обойти 550 человек. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил важность переписи.

Мы должны точнее знать, где и сколько нужно построить детских садов, школ, медицинских учреждений, транспортных объектов.  Данные переписи будут учитываться для дальнейшего сбалансированного развития рынка труда, жилищного строительства, планирования бюджета и многих других сфер жизни города.

Александр Беглов.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и должна завершиться 14 ноября. Она проводится не реже одного раза в десять лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: перепись населения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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