В Петербурге перепись населения прошли 3,5 человек

Перепись населения в Петербурге прошли уже около 3,5 млн человек. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба администрации города.
У граждан есть три способа пройти перепись: пообщаться с переписчиком, прийти на переписной участок, пройти опрос на Госуслугах онлайн.
Данные помогают собирать 12 тыс. переписчиков, большинство из них студенты. Каждый переписчик в среднем должен обойти 550 человек.
Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил важность переписи.
Мы должны точнее знать, где и сколько нужно построить детских садов, школ, медицинских учреждений, транспортных объектов. Данные переписи будут учитываться для дальнейшего сбалансированного развития рынка труда, жилищного строительства, планирования бюджета и многих других сфер жизни города.
Александр Беглов.
Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и должна завершиться 14 ноября. Она проводится не реже одного раза в десять лет.
Фото: Piter.TV
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