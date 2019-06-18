ВЦИОМ: 30 % россиян считают, что отец может ухаживать за ребенком не хуже матери

Еще 40 % опрошенных "скорее согласны" с этим утверждением, чем нет.

Почти треть россиян (30 %) придерживаются мнения, что отец может ухаживать за ребенком не хуже матери. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

40 % опрошенных заявили, что "скорее согласны" с этим утверждением, чем нет. Россияне считают, что отцовское воспитание формирует у детей уважение к женщине, ответственность, мужество, отвагу и трудолюбие.

В то же время опрос показал, что большинство женщин (54 %) "скорее не допускают", чтобы отпуск по уходу за ребенком брал их муж. 55 % мужчин придерживаются аналогичного мнения.

Ранее мы писали, что большинство россиян одобряют желание подростков начать работать до 18 лет.

Видео: Piter.TV