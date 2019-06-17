ВЦИОМ: большинство россиян одобряют желание подростков начать работать до 18 лет

Респонденты считают, что самостоятельный заработок дает финансовую независимость и возможность помочь семье.

Большинство россиян (83 %) одобряют желание подростков начать работать до 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респонденты считают, что самостоятельный заработок позволяет несовершеннолетним быть финансово независимыми от родителей. Так считают 37 % опрошенных. Также они уверены, что это приобщит молодежь к труду (37 %) и даст полезную занятость, лишающую возможности сидеть без дела (18 %).

При этом 74 % опрошенных подчеркнули, что сами начали работать до достижения 18 лет. Такой опыт они приобретали в колхозах и совхозах (14%), на заводах (8%), а также в сфере торговли (7%).

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