Большинство россиян понимают роль ограничений во время пандемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса, который провёл Социологический антикризисный центр. Об этом пишет ТАСС.
Его результаты показали, что 63% респондентов понимают важность таких мер, как ношение маски, соблюдение социальной дистанции или нахождение дома. Оказалось, что 64% опрошенных о мерах узнавали из тех же источников информации, из которых обычно получают новости.
Делились респонденты и впечатлениями. Выяснилось, что 55% опрошенных больше всего запомнилось обращение президента России Владимира Путина. Многие также оценили выступления губернаторов своих регионов, а также речи премьер-министра России Михаила Мишустина. Причина такого внимания к губернаторам, по версии социологов, в том, что именно они в условиях пандемии принимали ключевые решения о том, как будут жить регионы. До этого их воспринимали как исполнителей.
Ранее Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений.
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