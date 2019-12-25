Выяснилось, что 55% опрошенных больше всего запомнилось обращение президента России Владимира Путина.

Большинство россиян понимают роль ограничений во время пандемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса, который провёл Социологический антикризисный центр. Об этом пишет ТАСС.

Его результаты показали, что 63% респондентов понимают важность таких мер, как ношение маски, соблюдение социальной дистанции или нахождение дома. Оказалось, что 64% опрошенных о мерах узнавали из тех же источников информации, из которых обычно получают новости.

Делились респонденты и впечатлениями. Выяснилось, что 55% опрошенных больше всего запомнилось обращение президента России Владимира Путина. Многие также оценили выступления губернаторов своих регионов, а также речи премьер-министра России Михаила Мишустина. Причина такого внимания к губернаторам, по версии социологов, в том, что именно они в условиях пандемии принимали ключевые решения о том, как будут жить регионы. До этого их воспринимали как исполнителей.

Ранее Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений.