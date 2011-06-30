Большинство россиян не хотят уезжать за границу на постоянное жительство

ВЦИОМ узнало у граждан страны, где те хотели бы жить.

Абсолютное большинство (91 процент) граждан России не хотели бы уезжать из страны за границу на постоянное жительство, а 59 процентов респондентов уверены, что жить нужно там, где человек вырос и получил образование. Соответствующие данные приведены по итогам социологического опроса населения от аналитического центра ВЦИОМ. Специалисты объяснили, что Девять из десяти опрошенных граждан заявили, что не хотят уезжать. Еше щ=ешсть процентов ответили, что скорее хотели бы этого. В 2020 году уехать на ПМЖ из России намеревались 16 процентов россиян, а еще 82 процента не уехали бы из страны.

Свыше половины (59 процентов) респондентов считают, что жить нужно в той стране, где человек вырос и получил образование, 33 процента придерживаются мнения, что надо жить в том государстве, где конкрутному человеку будет хорошо. Среди тех россиян, кто хотел бы уехать за границу, 12 процентов могли бы переехать туда в течение ближайших пары лет, 14 процентов - в течение трех-пяти лет, 50 процентов думали о переезде, но в силу некоторых причин не знают, когда этот процесс будет возможен.

Ситуация России на этом фоне и уникальна, и типична. Типично – сокращение притока: общество сегодня гораздо жестче, чем прежде, настроено к приезжим, и требует от государства большего контроля, надзора и ограничений по отношению к иммигрантам. Уникально сокращение оттока: ехать особенно некуда, да и некому – практически все, кто хотел, это уже сделали... Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%.

Фото: Piter.tv