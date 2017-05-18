ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%

Уровень одобрения деятельности главы государства вырос до 75,1%

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину среди граждан страны составил 78,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводили с 4 по 10 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Уровень одобрения деятельности главы государства вырос до 75,1%. Кроме того, 50,7% респондентов одобрят деятельность правительства РФ.

Ранее мы сообщали, что встреча Путина и Трампа состоится вечером 15 августа.

