Встреча Путина и Трампа состоится вечером 15 августа

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится сегодня, 15 августа. Об этом напомнили в пресс-службе Белого дома.

Главы государств проведут встречу в Анкоридже. Она начнется в 11:00 по местному времени (22:00 мск). По окончании переговоров Трамп покинет Аляску и вылетит в Вашингтон. Отметим, что это первые переговоры лидеров РФ и США с июня 2021 года. Тогда Путин проводил встречу с экс-президентом Джо Байденом в Женеве.

Ранее Путин заявил, что США прилагают энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

Фото: YouTube / The White House