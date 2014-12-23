Путин: США прилагают энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине

По его словам, в Вашингтоне настроены прекратить кризис.

Соединенные Штаты прилагают энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к предстоящему саммиту России и США на Аляске.

По его словам, в Вашингтоне настроены прекратить кризис и выйти на договоренности, которые представляют интерес для всех сторон в нынешнем конфликте. Глава государства также сообщил, что хочет проинформировать участников встречи о том, как идет переговорный процесс с украинской делегацией.

Ранее мы сообщали, что Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже.

Видео: kremlin.ru