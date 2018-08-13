Большинство родителей не получают информацию о качестве питания в школах Петербурга

Так, 54% опрошенных сообщили, что у них нет детей, которые обучаются в общеобразовательном учреждении.

Стало известно, что информация об организации и качестве питания в детских садах и школах не востребована у петербургских родителей. Об этом 23 марта сообщает "Петербургский дневник".

Так, 54% опрошенных сообщили, что у них нет детей, которые обучаются в общеобразовательном учреждении. Еще 24% участников опроса у кого есть дети сообщили, что никакой информации о качестве питания в образовательном учреждении не получают.

Согласно данным опроса, всего 15% интересуется ситуацией с качеством питания. 7% узнают об этом на родительском собрании, 5% получают информацию на сайтах общеобразовательных учреждений, 3% спрашивают об этом у администрации и педагогов.

Ранее мы писали, что "Детский мир" зафиксировал на уровне января цены на одежду и обувь. Стоимость детских товаров сохранится на уровне января 2022 года еще на три месяца.

Фото: pexels



