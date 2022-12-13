Большинство петербуржцев уверены в себе и своих силах

Аналитики выяснили, как на уровень застенчивости горожан влияет их профессия.

Большая часть петербуржцев считают себя уверенными людьми. Как выяснилось, эта черта может быть связана с профессиями горожан и уровнем дохода. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob, аналитики которого провели опрос среди населения.

Как выяснилось, среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей, в 1,5 раза больше уверенных в себе респондентов по сравнению с теми, чей заработок составляет менее 30 тыс. рублей в месяц. Тем не менее, на показатель не всегда влияет уровень дохода. Например, уверенным себя считает только каждый второй IT-специалист. Кроме того, женщины чаще проявляют застенчивость, чем мужчины.

Бльше всего уверенных в себе граждан работают маркеторогами, менеджерами по логистике, продажам и работе с клиентами, секретарями и юристами. Самыми застенчивыми оказались представители сферы дизайна, программирования, системного администрирования и HR.

Ранее мы сообщили о том, что 49% петербуржцев выступили за введение ограничений для вождения самокатов.

Фото: Pxhere