Большинство членов правительства РФ примут участие в переговорах лидеров РФ и Китая

Юрий Ушаков рассказал о чиновниках, которые задействованы во встрече с иностранным гостем.

В переговорах президента России Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина примут участие большинство членов кабинета министров, так как политики намерены обсудить широкий круг двусторонних и международных вопросов. В частности, речь пойдет об энергетической безопасности и военно-техническом сотрудничестве. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков. Эксперт заметил, что в узком составе для участия в мероприятии заявлены заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра по иностранным делам Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра по обороны Сергея Шойгу, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, руководителя "Роскосмоса" Юрия Борисова.

В расширенном формате, по его словам, примут участие еще и шесть вице-премьеров...Чернышенко, Голикова, Новак, Трутнев, Мантуров. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Дополнительно в российско-китайских переговорах примут участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Максим Орешкин, министры Шойгу, Решетников, Савельев, Силуанов, Лихачев.

Ушаков назвал отношения России и Китая партнерскими.

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