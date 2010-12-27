Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

Бизнесмен Борис титов просит профильное ведомство повлиять на ситуацию.

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с 1 января 2020 года. Это произойдет из-за изменений в законодательной базе. Об этом сообщили в "РБК". Отраслевая ассоциация считает, что под угрозой закрытия оказываются практически все предприятия. Борис Титов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, чтобы не допустить подобной ситуации.

Если правки не будут внесены, то повсеместно закроются букмекерские компании. Работы лишатся около 20 тысяч человек. Региональные бюджеты потеряют от этого не менее 5 млрд рублей налоговых отчислений и страховых взносов, шедших от легальных предприятий ежегодно. Такое положение также увеличит риск открытия незаконных игорных заведений.

Ранее Piter.tv писал о том, что пропавшую без вести журналистку "Интерфакса" нашли живой.

Фото: Piter.tv

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