Большинство ПЦР-тестов на Украине оказалось российским

Даже украинские тестовые системы делаются из российских компонентов, считает специалист.

Большинство ПЦР-тестов для выявления коронавируса на Украине оказалось российским. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель Национальной медицинской палаты страны Сергей Кравченко. Так медик отреагировал на заявление властей Украины о невозможности закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Заявления властей он назвал "враньем" и заявил, что в 90% случаев при диагностике коронавирусной болезни в стране используют тест-системы российского производства. Даже украинские тестовые системы (их производит харьковская компания "Астравир") делаются из российских компонентов, отмечает специалист.

Ранее мы сообщали о том, что журналист портала Bloomberg Сэм Фазели назвал причины доверять российской вакцине против коронавируса "Спутник V".

Видео: YouTube / Факти ICTV