Большегруз растерял трубы на перекрёстке Ленинского и Кубанской

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

В четверг, 2 февраля, на юге Северной столицы случилось необычное ДТП. На перекрёстке Кубинской улицы и Ленинского проспекта грузовик обронил 3 огромные трубы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Судя по информации "Яндекс.Пробки", после инцидента автомобили на Кубинской улице встали в пробку в южном направлении. Затруднения есть и при движении по Ленинскому проспекту.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на улице Ленсовета пострадала школьница.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Андрей Кузьмин)