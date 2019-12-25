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Больше всего осадков 1 июля выпало в Московском районе Петербурга
Сегодня, 7:06
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IRINA_CHALKINA

Больше всего осадков 1 июля выпало в Московском районе Петербурга

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В районе улицы Орджоникидзе зафиксировано 8,57 мм осадков за 20 минут.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что больше всего осадков 1 июля выпало в Московском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В "Водоканале" отметили, что в районе улицы Орджоникидзе за 20 минут выпало 8,57 мм осадков. Отмечается, что система на соответствующем участке рассчитана на 7,2 мм.

Для того, чтобы избежать подтоплений на месте работала аварийные бригады.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 2 июля ожидаются ливни и грозы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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