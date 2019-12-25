В Петербурге 2 июля ожидаются ливни и грозы

Атмосферное давление не будет сильно меняться.

Стал известен прогноз погоды на предстоящий четверг, 2 июня. По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, в предстоящий день в Северной столице ожидается преобладание облачной погоды.

В городе возможны кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны ливни и грозы. Ветер примет юго-западное направление и будет дуть со скоростью в 6-11 м/с, при грозах ветер примет порывистый характер. Ночная температура воздуха составит 14-16 градусов, а днем – 20-22 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: Piter.tv