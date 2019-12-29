Больше тысячи жилых домов в Петербурге капитально отремонтируют в 2020 году

На программу выделили свыше 13 миллиардов рублей.

В текущем году в Петербурге проведут капитальный ремонт в 1403 домах, на программу выделили свыше 13 миллиардов рублей. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов на рабочем совещании.

В прошлом году в городе отремонтировали 2469 объектов, что составило 96% всего плана, отметили в Жилкомитете. Оставшиеся 56 домов обновят до мая 2020 года. В Смольном подчеркнули важность ремонта старых жилых домов, поскольку в Петербурге находится десятая часть исторических зданий страны.

Кроме того, в текущем году отремонтируют около 1000 лифтов – на них выделено больше средств, чем в прошлом году. Также в планах обновить 549 крыш, свыше тысячи "квадратов" фасадов и инженерные сети.

Программа капремонта в Петербурге работает уже шесть лет, за это время в городе обновили порядка 14 тысяч объектов, в том числе 8 тысяч лифтов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге определились с подрядчиком для работ на Московском проспекте.

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