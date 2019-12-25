Не будут закрывать свои магазины только 18% ретейлеров.

Больше половины торговых сетей закроют часть магазинов из-за пандемии. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные от крупных консалтинговых компаний.

Согласно информации, 15 торговых точек в 2020 собираются закрыть 65% торговых сетей. При этом треть из таких ретейлеров работают в индустрии моды.

По оценкам экспертов, все сетевые магазины будут оптимизировать свой бизнес и закрывать самые проблемные точки. Не будут закрывать свои магазины только 18% ретейлеров, 17% признались, что пока не приняли окончательного решения.

Ранее Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров.