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Больше половины торговых сетей закроют часть магазинов из-за пандемии
Сегодня, 11:39
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matveyvn

Больше половины торговых сетей закроют часть магазинов из-за пандемии

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Не будут закрывать свои магазины только 18% ретейлеров.

Больше половины торговых сетей закроют часть магазинов из-за пандемии. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные от крупных консалтинговых компаний.

Согласно информации, 15 торговых точек в 2020 собираются закрыть 65% торговых сетей. При этом треть из таких ретейлеров работают в индустрии моды.

По оценкам экспертов, все сетевые магазины будут оптимизировать свой бизнес и закрывать самые проблемные точки. Не будут закрывать свои магазины только 18% ретейлеров, 17% признались, что пока не приняли окончательного решения.

Ранее Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров.

Теги: магазины, ритейл, сетевые магазины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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