В Петербурге восстановили 60% льготных проездных с начала июня

До конца июня активировать ресурс карт можно в автоматизированном режиме.

Порядка 60% петербуржцев восстановили свои льготные проездные билеты с 1 июня, всего активированных билетов оказалось 540 916. Об этом сообщили 26 июня в комитете по транспорту.

Активация проездных позволила горожанам восстановить записанный на карты ресурс, который перестал действовать с 28 марта из-за пандемии коронавируса. До конца июня активировать ресурс билетов можно в автоматизированном режиме, обратившись в кассу или приложив проездной к автомату по продаже или визуализатору ресурса. С 1 июля и до конца года для этих целей придется подавать заявление.

Восстановить ресурс проездного могут также владельцы нельготных билетов, если приобрели их до 28 марта и никуда не ездили в период ограничений. Правила восстановления у нельготных билетов те же, что и у льготных.

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Фото: Piter.TV