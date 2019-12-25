Чаще всего жители города на Неве не оформляют больничные по договоренности с работодателем.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что более половины трудоустроенных петербуржцев никогда не берут больничные. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Авито".

По статистике 54% петербуржцев предпочитают не обрамлять официально больничный, 41% опрошенных всё же стараются болеть официально. Также 5% затруднились с ответом на этот вопрос.

Горожане отметили, что чаще всего они не оформляют больничные листы по договоренности с работодателем. При этом 24% петербуржцев предпочитают болеть, работая из дома. А 2% опрошенных отметили, что брать больничные не позволяет работодатель.

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