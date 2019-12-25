Больше половины опрошенных петербуржцев не ждут второй волны коронавируса

Петербуржцы переживают не за здоровье, а за экономическую ситуацию.

Петербуржцам предложили пройти опрос в соцсети, ответив на вопрос: "Верите ли вы во вторую волну коронавируса и новый карантин в Петербурге?". В голосовании приняли участие 475 человек.

46% опрошенных считают, что вторую волну коронавируса не выдержит экономика; почти 22% уверены, что в сентябре все опять закроется на карантин; почти 18% полагают, что закроют только торговые центры и рестораны; а 14% не верят в заболевание. Опрос проводился на странице издания Peterberg2.ru.

Ранее мы писали, что аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса.

Фото: Pixabay