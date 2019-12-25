Транспортное соглашение между Ленобластью и Петербургом предложили расширить

Проект обращения внесла постоянная комиссия Заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству.

В понедельник, 17 мая, петербургские чиновники внесли проект обращения изменений в транспортное соглашение с Ленинградской областью.

Согласно нововведениям, право на льготный проезд в Ленобласти для детей из многодетных или многодетных приемных семей до достижения ими совершеннолетия расширят. Помимо этого расширят перечень автобусных маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области, доступных для льготного проезда петербургских пенсионеров и лиц, достигших 60-летнего и 55-летнего возраста для мужчин и женщин, соответственно.

По словам Вячеслава Макарова, депутаты предлагают открыть доступ к транспортным услугам равным для всех категорий жителей двух регионов.

Ранее мы писали, что вице-спикер петербургского парламента Анатолий Дроздов снялся с праймериз "Единой России".

Фото: Piter.TV