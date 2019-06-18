"Уж замуж невтерпеж": В 2019 больше всего замуж хотят волгоградки и краснодарки

Санкт-Петербург в этом рейтинге находится лишь на 18-ом месте.

Больше всех в России хотят и планируют выйти замуж жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула: в этих городах отмечается самый высокий спрос на свадебные платья. Об этом сообщили Piter.TV в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Аналитики оценили спрос на платья течение пяти месяцев этого года. Также в топ-5 оказались Ульяновск, Саратов. Меньше всего заинтересованы данной покупкой жительницы Перми, Красноярска и Москвы

Всего, в 2019 году спрос на платья вырос на 10,4%.Спрос на свадебные платья в Санкт-Петербурге вырос на 10,6%, город оказался на 18-ом месте в рейтинге. В целом по стране платья подорожали на 6,4% за год и стоят 9 600 рублей.

Росстат: "Чаще всего люди женятся в возрасте 25-34 лет"

Видео: Piter.TV