Более десятка улиц Всеволожска лишились горячей воды из-за аварии

Водоснабжение обещают восстановить к 18:00.

В понедельник, 15 июня, на "Всеволожских тепловых сетях" произошла авария. Горячую воду отключили в домах на нескольких улицах, в том числе – в здании местных ДК и прокуратуры. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Всеволожский муниципальный район ЛО".

Горячее водоснабжение прервано в домах по улице Плоткина, Межевой улице, улице Вокка, Ленинградской, Павловской, Коралловской, Социалистической улицах, улице Чернышевского, Александровской и Константиновской улицах, Колтушском шоссе, Всеволожском и Октябрьском проспектах, переулке Вахрушева.

Восстановление должно завершиться сегодня в 18:00.

Ранее мы рассказали о том, что с сегодняшенго дня Бокситогорск останется без горячей воды на месяц.

Фото: Piter.TV