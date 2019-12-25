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Более десятка улиц Всеволожска лишились горячей воды из-за аварии
Сегодня, 16:45
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lizapoluda

Более десятка улиц Всеволожска лишились горячей воды из-за аварии

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Водоснабжение обещают восстановить к 18:00.

В понедельник, 15 июня, на "Всеволожских тепловых сетях" произошла авария. Горячую воду отключили в домах на нескольких улицах, в том числе – в здании местных ДК и прокуратуры. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Всеволожский муниципальный район ЛО".

Горячее водоснабжение прервано в домах по улице  Плоткина, Межевой улице, улице Вокка, Ленинградской, Павловской, Коралловской, Социалистической улицах, улице Чернышевского, Александровской и Константиновской улицах, Колтушском шоссе, Всеволожском и Октябрьском проспектах, переулке Вахрушева. 

Восстановление должно завершиться сегодня в 18:00. 

Ранее мы рассказали о том, что с сегодняшенго дня Бокситогорск останется без горячей воды на месяц.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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