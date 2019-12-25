Жители 13 домов в Адмиралтейском районе могут остаться без газа

10 и 11 марта пройдут работы по диагностике внутреннего газопровода.

Жители 13 домов в Адмиралтейском районе Петербурга могут остаться без газа 10 и 11 марта. Как сообщили в пресс-службе Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района, в эти дни будут проводиться работы по техническому диагностированию внутреннего газопровода.

Отключение газа может произойти с 10.00 до 18.00 в среду и четверг, точные адреса квартир, попадающих под возможное прекращение подачи газа, ЖКС опубликовал на своем сайте:

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