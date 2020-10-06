В школе на Восстания загорелся кабинет английского языка

Сведения о пострадавших не поступали.

Утром 6-го октября произошел пожар в школе Центрального района. Учащихся и персонал эвакуировали из здания.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в доме №8 по улице Восстания поступило в 09:44. В гимназии №209 в кабинете английского языка загорелась обстановка на площади 5 кв. метров. В 09:59 из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный номер 1-бис.

В 10:11 огонь удалось локализовать. К ликвидации привлекалось 28 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские подростки обстреляли детей из пневмата и ограбили.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK