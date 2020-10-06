Петербургские подростки обстреляли детей из пневмата и ограбили

По факту грабежа полиция возбудила уголовное дело.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в Петербурге подростки обстреляли из пневмата детей, а затем ограбили. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 4 октября в недостроенном доме № 30, корпус 1 по проспекту Энтузиастов. Два подростка открыли огонь по своим сверстникам 11 и 12 лет.

На следующий день в полицию обратилась 39-летняя петербурженка, которая заявила, что с 12:00 до 13:00 двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, украли у её сына портативную колонку "JBL" стоимостью 500 рублей и футбольный мяч стоимостью 1 тыс рублей.

Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские приехали на вызов по стрельбе в хостеле на Гончарной.

Видео:Piter.TV