Более 400 тысяч петербуржцев не платят за капремонт

В настоящий момент долг вырос до 1,37 млрд рублей.

Более 400 тысяч петербуржцев не платят взносы на капремонт. Из них 87 тысяч являются злостными неплательщиками, которые не платили за этот пункт в квитанции ни разу. Об этом сообщил заместитель генерального директора фонда капремонта Роман Палехов на брифинге в Жилищном комитете.

В настоящий момент долг за капремонт в городе вырос до 1,37 млрд рублей. Отмечается, что 365 639 горожан не платят за квартиры и комнаты, остальные – за нежилые помещения.

При этом в 2018 году размер задолженности удалось сократить на 20 млн рублей. Кроме физических лиц по счетам не платят федеральные и региональные государственные компании. Так, например, у Минобороны имеется долг в размере 80 млн рублей.

Напомним, размер взноса за капремонт в Петербурге составляет от 4 до 5 рублей за один квадратный метр и является одним из самых низких в РФ.

Ранее мы писали, что долг холдинга ЖКХ "ГИТ" перед "ТЭК СПб" составил 730 млн рублей.

Фото: Piter.TV