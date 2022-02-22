Больше 100 пар в Петербурге распишутся в "зеркальную" дату 22.02.2022

Числа-палиндромы считаются не только красивыми, но и магическими, способными влиять на судьбу людей.

Петербургские пары готовятся отметить свадьбу в "зеркальную" дату 22.02.2022. Городские отделения ЗАГСа уже получили заявления от более 100 пар на этот день. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на пресс-службу Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

По состоянию на 7 декабря 2021 года, 22 февраля 2022 года свадьбы состоятся у 113 пар. Согласно закону "Об актах гражданского состояния", влюбленные могут подать заявление на эту дату до 21 января 2022 года.

Издревле числа-палиндромы, которые читаются одинаково назад и вперед, считаются не только красивыми, но и магическими, способными влиять на судьбу людей. То же самое свойство приписывают знакам зодиака.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Петербурге стало жить на 22 тысячи человек меньше.

Фото: pexels.com