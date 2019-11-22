Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

Кремль объявил дату большой пресс-конференции президента России в 2019 году.

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря. О дате ежегодного мероприятия рассказали в Кремле. В Москве открылась регистрация журналистов, которые хотят освещать данное событие. Получить аккредитацию можно на официальном сайте правительства.

Напомним, что пресс-конференция президента России состоится уже в 19-ый раз. В прошлом году она прошла 20 декабря на протяжении четырех часов. Рекорд же принадлежит мероприятию 2008 года. Тогда Путин ответил на 106 вопросов за 4 часа 40 минут. По большей части политик дает комментарии об основных экономических и социальных показателях страны.

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Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN_1