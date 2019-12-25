Большая часть выпускников колледжа петербургской моды обеспечена работой

Студенты с третьего курса проходят практику на предприятиях.

Порядка 95% выпускников петербургского колледжа моды имеют работу к моменту окончания учреждения: студенты с третьего курса проходят практику на предприятиях, где впоследствии закрепляются на рабочих местах. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на рабочем объезде 11 марта.

Еще год назад в Петербурге подписали соглашение о создании кластера модной индустрии и легкой промышленности, призванный развивать проект "Петербург – международный центр индустрии моды". Кадры для проекта – а в городе сегодня работает порядка 1000 дизайнеров и 400 компаний-производителей – готовят средние и высшие учебные заведения. В городском колледже моды обучаются 1300 будущих художников по костюму, парикмахеров, технологов-конструкторов.

Студентов колледжа моды готовят к грядущему чемпионату Европы по профессиональному мастерству EuroSkills и надеются, что команда молодых профи хорошо себя покажет на состязании.

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Фото: пресс-служба Смольного