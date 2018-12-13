Автохам заблокировал движение на Большой Конюшенной улице

По словам очевидцев, девушки припарковали авто на проезжей части и ушли в магазин.

Днем 23 мая петербуржцы сообщили о пробке, которая образовалась на Большой Конюшенной улице из-за неправильно припаркованного автомобиля. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, девушки припарковали автомобиль марки Mitsubishi прямо на проезжей части и ушли в магазин. Если легковушки без труда могли объехать препятствие по оставшейся крайней левой полосе, то для экскурсионного автобуса это стало проблемой. В результате проезд по Большой Конюшенной оказался полностью заблокированным.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб