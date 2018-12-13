На Белоостровской БМВ врезался в столб

Причины ДТП установит полиция.

В Петербурге дорогостоящая иномарка врезалась в дорожный столб. Очевидцы рассказали, что днем 22 мая на Белоостровской улице БМВ влетел в преграду. Авария не остановила движение на участке. Транспортное средство проезду не мешает.

столб на красный перебегал шутят автомобилисты

Пользователи социальных сетей предположили, что скорее всего водитель пытался избежать столкновения с машиной, неожиданно выехавшей с парковки.

На данный момент на месте ДТП ждут приезда правоохранительных органов. Данных о состоянии шофера нет. Местные жители отмечают, что удар был не сильный, поэтому мужчина мог серьезно не травмироваться.

Ранее Piter.tv писал о том, что на КАД серьезная авария: спасатели пытаются вытащить из кабины водителя микроавтобуса.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб