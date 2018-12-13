На КАД серьезная авария: спасатели пытаются вытащить из кабины водителя микроавтобуса

В сети появилось видео с места происшествия.

Днем 23 мая на КАД произошла серьезная авария. По словам очевидцев, на внешнем кольце автодороги, перед съездом на Парашютную улицу, микроавтобус Peugeot Boxer врезался в бетономешалку. В сети появилось видео с места происшествия.

На месте аварии работают две бригады скорой помощи и две бригады спасателей. Водитель микроавтобуса оказался зажат в кабине. Десять сотрудников МЧС пытаются вытащить мужчину из заточения. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны мотоциклист врезался в иномарку.

Видео: Мегаполис