Из-за звонка пенсионера пришлось искать бомбы в метро и на ЛАЭС

По информации АН "Оперативное прикрытие", в понедельник, 6 января в 18:41 в правоохранительные органы позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил о взрыве, который должен был произойти "в ближайшее время" в метро, на транспорте и на атомной электростанции. Конкретные даты указаны не были.
Позднее было установлено, что номер был зарегистрирован на пожилого человека 70-ти лет, состоящего на учете у психиатра. Его задержали в квартире на Планерной улице и отправили в Психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова.
При осмотре всех объектов взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация не проводилась.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что полицейские задержали напавшего с пистолетом на Деда Мороза в метро в новогоднюю ночь.
Фото: Pexels
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