Из-за звонка пенсионера пришлось искать бомбы в метро и на ЛАЭС

Более семи десятков станций петербургского метрополитена, а также Ленинградскую атомную электростанцию пришлось осматривать после звонка.

По информации АН "Оперативное прикрытие", в понедельник, 6 января в 18:41 в правоохранительные органы позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил о взрыве, который должен был произойти "в ближайшее время" в метро, на транспорте и на атомной электростанции. Конкретные даты указаны не были.

Позднее было установлено, что номер был зарегистрирован на пожилого человека 70-ти лет, состоящего на учете у психиатра. Его задержали в квартире на Планерной улице и отправили в Психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова.

При осмотре всех объектов взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали напавшего с пистолетом на Деда Мороза в метро в новогоднюю ночь.

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