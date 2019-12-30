  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:29
87
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Полицейские задержали напавшего с пистолетом на Деда Мороза на "Спасской"

0 0

Оружие дало осечку, и никто не пострадал.

Правоохранители нашли подростка, который устроил драку с Дедом Морозом в новогоднюю ночь на станции метро "Спасская". Об этом сообщил "78.ru" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Злоумышленником оказался 16-летний молодой человек, он живет в Невском районе. У петербуржца обнаружили аэрозольный пистолет, которым он выстрелил во время конфликта в мужчину в костюме Деда Мороза. 

Было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". 

Напомним, инцидент случился ночью 1 января, обошлось без жертв. 

Видео: "Мегаполис" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии