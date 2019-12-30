Полицейские задержали напавшего с пистолетом на Деда Мороза на "Спасской"

Оружие дало осечку, и никто не пострадал.

Правоохранители нашли подростка, который устроил драку с Дедом Морозом в новогоднюю ночь на станции метро "Спасская". Об этом сообщил "78.ru" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Злоумышленником оказался 16-летний молодой человек, он живет в Невском районе. У петербуржца обнаружили аэрозольный пистолет, которым он выстрелил во время конфликта в мужчину в костюме Деда Мороза.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Напомним, инцидент случился ночью 1 января, обошлось без жертв.

Видео: "Мегаполис"