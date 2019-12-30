Новогодний рэп-батл в метро перешел в потасовку со стрельбой

Конфликт закончился сломанной челюстью и парой осечек.

В ночь 1 января на станции метро "Спасская" случился конфликт, возникший из-за реп-батла. Подробностями поделился пострадавший в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", опубликовав видео с камер видеонаблюдения.

Как сообщил автор публикации, в новогоднюю ночь компания отправилась в центр города, для того, что бы насладится праздником. В вестибюле станции метро "Спасская" они встретили молодых людей, исполняющих рэп. Поддавшись праздничному настроению они решили узнать, кто из них лучше читает рэп. В результате стихийного рэп-батла между двумя компаниями вспыхнул конфликт, закончившийся дракой.

Как заявил потерпевший, его жене сломали челюсть, а его пытались поранить разбитой бутылкой. В конце потасовки один из участников достал пистолет и, целясь в лицо мужчине в костюме деда мороза, начал стрелять. К счатью для последнего, оружие дало осечку и все обошлось без жертв.

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Видео: vk.com/spb_today