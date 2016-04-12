Больных с COVID-19 начали принимать в больнице имени Кащенко

Пациентов размещают и в 442-м военном госпитале.

Как передает пресс-служба администрации Петербурга, пациентов с COVID-19 стали принимать отделения в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко. Так, количество медучреждений в городе для больных коронавирусом увеличилось до 23.

Сегодня, 23 мая, больница им. П.П. Кащенко приняла пациентов. В отделении на набережной Фонтанки 250 коек. Туда доставляют людей (которые нуждаются в лечении в психиатрическом стационаре) с COVID-19 лёгкой степени.

Также вчера, 22 мая, начал работу 442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте. Сейчас в нем развернули 50 коек. Прежде всего туда госпитализируют пенсионеров Министерства обороны, гражданский персонал Министерства обороны, членов семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов.

Ранее мы сообщили, что прием пациентов с COVID-19 начал 422-й окружной военный клинический госпиталь.

Фото: Piter.tv