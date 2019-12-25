Госпиталь подчиняется Главному военно-медицинскому управлению Министерства обороны Российской Федерации.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что прием пациентов с COVID-19 начал 422-й окружной военный клинический госпиталь. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Напомним, что ранее учреждение оказывало бесплатную помощь по ОМС военнослужащим и военным пенсионерам. Теперь в период пандемии в медучреждении будут принимать горожан с подозрением на коронавирус.

Отмечается, что внутри больницы находится свыше 50 специализированных отделений.

Ранее мы сообщали о том, что а Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19.

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