Больницу в Гатчине и бассейн в Ивангороде подключили в электросети

Подключение произвела Ленинградская областная электросетевой компания.

АО "ЛОЭСК" обеспечило электричеством здание терапевтического корпуса районной Гатчинской больницы и спортивный бассейн в Ивангороде на 60 зрительских мест. Об этом сообщила пресс-служба компании в четверг, 2 апреля.

Для переподключения сети в больнице была проведена реконструкция распределительного устройства, заменен трансформатор. На втором объекте – спортивном комплексе Ивангороде площадью 4000 квадратных метров – произведено подключение 519 киловатт, обновлены два трансформатора и проведены кабели 0,4 киловольт.

Таким образом, после проведенных работ оба объекта получили вторую категорию надежности. В случае аварийной ситуации их возможно перевести на резервную схему электроснабжения.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти нашли подпольные криптофермы, незаконно подключенные к электросети.

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