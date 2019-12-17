В Ленобласти нашли подпольные криптофермы, незаконно подключенные к электросети

Ежемесячно злоумышленники наносили энергоснабжающим компаниям до 15 млн рублей ущерба.

Во Всеволожском районе Ленобласти "накрыли" несколько криптоферм, наворовавшей электричества на огромные суммы. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, в деревне Лесколово и в поселке Рощино, в зданиях заброшенной птицефабрики и базы отдыха соответственно, обнаружены базы подключения к электросетям.

Как выяснилось, злоумышленники на восьми разных объектах нелегально подворовывали электричество, чтобы майнить криптовалюты. Сгенерированную отправляли на зарубежные биржи, после чего обналичивали. Для подпольной деятельности использовались усовершенствованные электросчетчики, которые занижали показания расхода электроэнергии. Ущерб для энергоснабжающих компаний составил 15 миллионов рублей в месяц, примерно столько же криптофермеры получали в качестве своего дохода.

В ходе двух десятков обысков полиция и Росгвардия обнаружила полторы тысячи единиц спецоборудования, электрические "заниженные" счетчики, пломбираторы, устройства для вскрытия сертифицированных счетчиков, а также поддельные пломбы и голографические этикетки. Найденные смартфоны с перепиской злоумышленников могут сыграть большую роль в расследовании дела.

Задержан петербуржец и его девять предполагаемых сообщников. Возбуждено уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области