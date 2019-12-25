Больницы Выборгского района нуждаются в волонтерах

Требуется помощь с доставкой лекарственных средств, организацией потока посетителей в больницах, организацией телефонной связи с пациентами.

В настоящее время медицинские учреждения остро нуждаются в добровольцах. Выборгская межрайонная больница открыла набор граждан, которые готовы оказать волонтерскую помощь. Она необходима в Выборге, а также в Светогорской, Каменногорской, Советской поликлиниках. Администрация Выборгского района оказывает содействие по подбору добровольцев.

Требуется помощь с доставкой лекарственных средств больным, находящимся на амбулаторном лечении; с организацией потока посетителей в больницах, организацей телефонной связи с пациентами.

Кроме того, необходимы волонтеры с личным транспортом - для доставки врачей до места вызова из следующих учреждений:

- городская поликлиника г. Выборга (г. Выборг, ул. Ильинская улица, 8),

- поликлиника пос. Южный (г. Выборг, Приморское шоссе, 36),

- Светогорская поликлиника (г. Светогорск, Пограничная ул., 13),

- Каменногорская поликлиника (г. Каменногорск, Ленинградское ш., 117),

- Советская поликлиника (п.г.т. Советский, ул.Комсомольская,1).

Также нужны волонтеры для измерения температуры на входе в медицинские учреждения:

- городская поликлиника г. Выборга (г. Выборг, ул. Ильинская улица, 8),

- поликлиника пос. Южный (г. Выборг, Приморское шоссе, 36),

- Светогорская поликлиника (г. Светогорск, Пограничная ул., 13),

- Каменногорская поликлиника (г. Каменногорск, Ленинградское ш., 117).

Отметим, что стать волонтером могут граждане старше 18 лет.

Ранее мы сообщили о том, что Выборгские дороги начали посыпать антигололедными средствами.

Фото: murmansk.aif.ru

