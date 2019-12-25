Больницам Петербурга выделили 1,7 млрд на закупку средств защиты

Постановление подписано губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге больницам выделили 1,7 млрд на закупку средств защиты. Об этом сообщает пресс-слубжа Смольного.

Известно, что соответствующее постановление подписано градоначальником Северной столицы. Деньги пойдут на предоставление субсидии государственным учреждениям здравоохранения для закупки медицинскими масками и прочими средствами защиты.

Беглов отметил, что "пока больницы справляются, но мы подходим к красной черте".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.

Фото:Беглов/вк