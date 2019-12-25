Больница Святой Ольги ждет детей, столкнувшихся с COVID-19

В больнице могут лечиться дети до 18 лет.

Теперь детей с подтвержденным диагнозом или контактировавших с зараженными коронавирусом принимают в городской больнице Святой Ольги, сообщили в Смольном.

Сейчас в больнице находятся только новорожденные, однако на лечение принимают детей до 18 лет. Там развернули 251 инфекционную койку. По словам главврача Татьяны Начинкиной, сейчас в больнице лечат пять детей, имевших контакт с заболевшими, ждут еще пять пациентов. Детей с установленным диагнозом COVID-19 в медучреждении нет.

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Фото: gov.spb.ru