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Больница Святой Ольги ждет детей, столкнувшихся с COVID-19
Сегодня, 18:56
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smirenny

Больница Святой Ольги ждет детей, столкнувшихся с COVID-19

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В больнице могут лечиться дети до 18 лет.

Теперь детей с подтвержденным диагнозом или контактировавших с зараженными коронавирусом принимают в городской больнице Святой Ольги, сообщили в Смольном. 

Сейчас в больнице находятся только новорожденные, однако на лечение принимают детей до 18 лет. Там развернули 251 инфекционную койку. По словам главврача Татьяны Начинкиной, сейчас в больнице лечат пять детей, имевших контакт с заболевшими, ждут еще пять пациентов. Детей с установленным диагнозом COVID-19 в медучреждении нет. 

Ранее мы писали, что более 4000 человек захотели стать волонтерами в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru

Теги: больница святой ольги, детская больница, коронавирус, лечение коронавируса
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

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Маслова Светлана
Сегодня 19:47

Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашла где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ----  http://zacita.2sms.ru

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Аноним
Сегодня 19:38

Подтверждены нет, но пичкают чем-то!!? 

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