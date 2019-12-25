Более 4000 человек захотели стать волонтерами в Петербурге

С начала работы специального портала добровольцы успели выполнить 12 983 заявки.

В понедельник, 4 мая, стало известно, что более 4000 человек решили стать волонтерами в Петербурге на время самоизоляции. Об этом рассказали на сайте Смольного.

Всего на портале мывместе2020.рф зарегистрировались 4031 человек, 2908 (больше половины) из которых уже прошли специальную аккредитацию и помогают нуждающимся во время распространения коронавируса.

Всего с начала работы портала добровольцы успели выполнить 12 983 заявки. Чаще всего ребята доставляют до дверей пенсионеров и инвалидов продукты первой необходимости, пенсии и лекарства.

Ранее мы писали, что После отмены карантина волонтеры смогут бесплатно посещать Российский этнографический музей.

Фото: Pixabay