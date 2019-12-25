Больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова возобновляет приём больных коронавирусом

Власти стараюсь подключать федеральные стационары, чтобы сохранить плановую и специализированную помощь.

С сегодняшнего дня больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова возвращается к приему больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В федеральном медучреждении для пациентов с COVID-19 развернули 178 коек. Привлечение федеральных стационаров позволит не сокращать объемы плановой и специализированной медицинской помощи в городе.

Кроме того, с 1 ноября перепрофилируют Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Для приема больных коронавирусом будут готовы 250 коек.

Всего на данный момент пациентов с вирусной инфекцией принимают 17 стационаров, 15% коек свободны. За 26 октября госпитализировали 355 человек.

Накануне стало известно о том, что павильон в "Ленэкспо" получил лицензию и готов к приёму пациентов.

Фото: Piter.TV