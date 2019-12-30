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Болгарские власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

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Россиян подозревают в шпионаже.

Власти Болгарии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата: ранее на россиян завели дело о шпионаже. Об этом 24 января сообщил ТАСС.

Должны покинуть страну некие дипломат посольства и сотрудник торгового представительства. Доказательств к несовместимой со статусом россиян деятельностью представлено не было. В России ответили, что решение болгарских властей не соответствует традиционному конструктиву между странами из-за распространения этой информации до официального уведомления. 

Ранее болгарская прокуратура заявила, что два россиянина незаконно промышляли в сферах выборов и энергетики. Уголовное производство против дипломатов остановили, но прокуратура не перестает говорить об имеющихся основаниях для привлечения россиян в качестве обвиняемых.

Тем временем, в США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество.

Теги: болгария, дипломат, персона нон грата
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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