Болгарские власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

Россиян подозревают в шпионаже.

Власти Болгарии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата: ранее на россиян завели дело о шпионаже. Об этом 24 января сообщил ТАСС.

Должны покинуть страну некие дипломат посольства и сотрудник торгового представительства. Доказательств к несовместимой со статусом россиян деятельностью представлено не было. В России ответили, что решение болгарских властей не соответствует традиционному конструктиву между странами из-за распространения этой информации до официального уведомления.

Ранее болгарская прокуратура заявила, что два россиянина незаконно промышляли в сферах выборов и энергетики. Уголовное производство против дипломатов остановили, но прокуратура не перестает говорить об имеющихся основаниях для привлечения россиян в качестве обвиняемых.

Тем временем, в США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество.