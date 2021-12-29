Болеющим COVID-19 артистам Мариинского театра не разрешают отказываться от выступлений

Чтобы снизить распространение инфекции, на репетициях ввели "ковидную рассадку".

В Мариинском театре произошла вспышка коронавируса. Многие артисты получили положительный ПЦР-тест, однако оркестр продолжает давать концерты. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" со ссылкой на свой источник.

Музыканты готовятся к гастролям в Мадриде, куда они отправятся в начале февраля вместе с художественным руководителем Валерием Гергиевым. Накануне, 28 января, участники коллектива сдали ПЦР-тесты, более 30 человек получили положительный результат. Источник "Невских Новостей" признался, что некоторых зараженных музыкантов заставили выйти на сцену в пятницу, чтобы исполнить оперу "Тангейзер" Рихарда Вагнера. Музыкант назвал себя и своих коллег "крепостными". Чтобы снизить распространение инфекции, на репетициях ввели "ковидную рассадку".

Ранее на Piter.tv сообщили, что артиста оркестра Мариинского театра подозревают в сексуальном насилии над 4-летним ребенком.

Фото: Piter.tv