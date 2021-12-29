  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Появилась информация о массовом заболевании COVID-19 артистов Мариинского театра
Сегодня, 13:43
152
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Появилась информация о массовом заболевании COVID-19 артистов Мариинского театра

0 0

на выходных оркестр приезжал в Москву.

Источник "Невских Новостей" в Мариинском театре сообщил о вспышке заболеваемости COVID-19 среди артистов театра. Гастроли при этом решили не прекращать.

По данным издания, новые случаи заболевания в учреждении фиксируют каждый день. Из-за этого могла возникнуть проблема дефицита кадров. Больше всего заболевших — среди скрипачей. Положительный тест есть и у режиссеров, и певцов. 

Несмотря на ситуацию, оркестр выступал на минувших выходных в столичном зале в парке "Зарядье". 22 и 23 января Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра представили три программы. Концерты прошли при участии пианистов Бориса Березовского и Дениса Мацуева.

Официальной информации от самого театра не появлялось. 

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр

Теги: мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии